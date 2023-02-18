Кремль пытается привлечь украинских детей в 'Юнармию', чтобы использовать их в войне, – эксперты

На временно оккупированных территориях Украины страна-агрессор усилила пропаганду среди детей. Путинский режим апробирует методы, которые, по его мнению, за десятилетие смогут превратить украинских детей в россиян.

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Более того, Кремль таким образом пытается решить демографические проблемы РФ и подготовить мобилизационный резерв для новых агрессивных войн. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Под различными пропагандистскими лозунгами оккупанты пытаются привлекать школьников в "Юнармию" – массовую молодежную организацию, курируемую министерством обороны России. Для промывания мозгов детям на оккупированные территории приезжают профессиональные массовики российского фашизма, задача которых заключается в склонении детей к поддержке РФ.

Кроме того, российские захватчики и боевики террористических организаций "Л/ДНР" посещают школы в ими же разрушенном Мариуполе и раздают детям конфеты, пытаясь вызвать доверие и эмпатию. Также к детям приезжают депутаты Госдумы РФ, которые рассказывают ахинею о выдуманных "нацистах".

"Привлекая молодежь в парамилитарные структуры Минобороны, вроде "Юнармии", РФ нарушает Женевскую конвенцию, запрещающую вербовать в армию гражданское население оккупированных территорий. Ведь работа со старшеклассниками – не что иное, как создание мобилизационного резерва", – говорится в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций отметил, что в ноябре 2022 года было открыто так называемое "херсонское отделение "Юнармии". Главарь организации – член "молодежки" Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийской организации "Боевое братство" Серафим Иванов на встрече с украинскими детьми продвигает месседж, что Россия является "социальным государством, которое заботится о людях, а именно о детях, у которых, в отличие от Украины, где "все разграблено", есть много возможностей".

Примечательно, что на временно оккупированной Херсонщине уже фиксируется прямая агитация за вступление в российскую армию. Так, в учебных заведениях Скадовского района на занятиях по допризывной подготовке учащимся 10-11 классов рассказывали о вступлении на военную службу в оккупационную армию РФ. Кроме того, оккупационная администрация в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах анонсировала создание кадетских классов в школах, где юноши от 15 лет должны "углубленно изучать военное дело".

Напомним, Херсонщина стала последней из временно оккупированных РФ территорий Украины, где россияне решили активно влиять на умы детей и подростков, создав подразделение милитарной организации "Юнармия". В нее приглашают местных жителей возрастом от 8 до 18 лет, из которых хотят вырастить замену оккупантам.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном РФ Мелитополе в Запорожье сейчас работает менее половины школ. В них мало учеников и не хватает учителей, а о нормальной учебе при этом речь не идет – школьникам вместо знаний дают пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активизировали влияние украинских детей. Посредством пропаганды россияне хотят убедить несовершеннолетних в том, что Россия их якобы спасает.

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