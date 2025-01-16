Оккупанты начали использовать новую стратегию применения дронов со сбросами: нацгвардеец раскрыл детали

Военные оккупационной армии РФ начали использовать на фронте новую стратегию применения дронов со сбросами боеприпасов. Она помогает вражеским беспилотникам наносить больше ударов и частично избегать действия РЭБ.

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Такую тактику захватчики реализуют в использовании и FPV-дронов, и Mavic. Об этом рассказал офицер Владимир Черняк из 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии.

"Есть пилот, который находится на безопасном расстоянии, на котором FPV-дрон может работать. И близко от наших позиций сидит военнослужащий РФ, который имеет запасные батареи и сбросы, например, Mavic или FPV", – отметил военный.

По его словам, оккупант, подобравшийся поближе к украинским позициям, приделывает к дронам боеприпас, а запускает их тот же пилот, что стоит подальше. Так, когда БПЛА сделал сброс, ему не нужно возвращаться на базу через 10 км.

"Это делается для того, чтобы сократить подлетное расстояние до цели. Ведь за 10 км, который пролетает дрон, на него десять раз может повлиять система РЭБ", – объяснил офицер.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время воины ВСУ начали использовать "летучие дробовики" против российских "Мавиков". В сети было опубликовано несколько видео того, как работают такие БПЛА в руках защитников.

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