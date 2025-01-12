Украина начала использовать 'летающие дробовики' против российских дронов. Видео

Украинские военные масштабируют удачный эксперимент с новым способом сбивания вражеских коптеров Mavic – с помощью FPV-дронов с дробовиком. В сеть попали новые видео такой работы защитников.

Видео дня

Подробнее об этом рассказал портал Defense Express. Там говорят, что публично на сегодняшний день это скорее единичные случаи, чем интенсивное использование такого способа борьбы с дронами оккупантов, однако вполне действенные.

На опубликованных кадрах можно увидеть несколько эпизодов, как оснащенный дробовиком FPV-дрон очень близко подлетает к вражескому "мавику", а затем точным выстрелом сбивает его. В то же время оператор с помощью камеры фиксирует падение цели.

"Но интересное видео и тем, что на нем "воздушный дробовик" используется и против российского пехотинца. Правда, выстрелом уничтожить вражеского военнослужащего не удалось, но в конце концов, похоже, именно с помощью того же FPV-дробовика на врага была сброшена граната", – говорится в сообщении.

Авторы видео указали, что некоторые из кадров были сняты на Купянщине – в районе Синьковки и Петропавловки.

Также отмечается, что FPV-дрон с дробовиком – это разработка фонда помощи защитникам Украины Lesia UA Technology.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря 2024 года бойцы спецподразделения Group 13 ГУР оснащенными ракетным вооружением морскими дронами Magura V5 уничтожили два российских вертолета в Черном море возле Крыма. Это был исторический бой, защитники Украины впервые в мире сбили воздушную цель с морского дрона.

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