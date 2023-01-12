Оккупанты начали новую волну мобилизации на Луганщине, ВСУ ''приземлили'' вражеский Су-25 и БПЛА ''Орлан-10'' - Генштаб

Российские оккупанты наращивают давление на оккупированных территориях Украины. На захваченной Россией части Херсона они готовят "национализацию" имущества местных предпринимателей, а на временно оккупированной Луганщине и набирает обороты "мобилизация" мужчин в ряды оккупационной армии.

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Тем временем, украинские воины продолжают ослаблять войска РФ на поле боя, в частности, утром 12 января они сбили вражеский штурмовик Су-25 и БПЛА "Орлан-10". Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают совершать преступления против украинцев, остающихся на оккупированной части Херсонщины. Там они затеяли "национализацию" имущества местных частных предпринимателей.

"Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой "национализацией", – говорится в сводке.

На оккупированной части Луганщины вопреки Женевским конвенциям продолжается "мобилизация" местного населения в ряды оккупационной армии.

"Для пополнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в городе Алчевск отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января этого года", – известили в Генштабе.

Тем временем на фронте украинские воины успешно истребляют оккупантов и их технику.

К примеру, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, воины одного из зенитных ракетных подразделений воздушных сил ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов.

Однако враг продолжал обстреливать позиции украинских воинов и мирные города и села Украины.

В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных, все –по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье, а также 12 авиационных ударов. Вдобавок оккупанты совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Противник и дальше основные усилия сосредотачивает на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка. На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, Купянском и Лиманском - не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях - обороняется", - говорится в сводке.

В целом ситуация на разных направлениях 12 января была такой:

– Волынское, Полесское, Северское направления: без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

– Северское и Слобожанское направления: под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск на Сумщине, а также Стрелечья, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.

– Купянское направление: обстреляны районы Синковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки на Харьковщине и Стельмаховки Луганской области.

– Лиманское направление: под огневое влияние российских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

– Бахмутское направление: огневое поражение потерпели Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Пивничное Донецкой области.

– Авдеевское направление: враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

– Новопавловское направление: под огненное воздействие оккупантов попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

– Запорожское направление: захватчики обстреливали районы населенных пунктов Времевка и Вольное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское на Запорожье.

– Херсонское направление: противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометным обстрелам подверглись пригороды и сам Херсон.

Напомним, накануне, 11 января, ВСУ ликвидировали 430 оккупантов и сбили российский "Аллигатор". Всего с 24 февраля 2022 года по утро 12 января 2023-го Россия в войне против Украины безвозвратно потеряла 113 990 своих солдат, 276 вертолетов и 218 самолетов. Сегодняшний Су-25 стал 219-м уничтоженным российским самолетом.