Оккупанты начали применять больше техники во время штурмов: в ВСУ назвали ключевые направления

Войска Российской Федерации на Торецком, Краматорском и Северском направлениях начали применять в боях больше военной техники. Указанные участки фронта находятся в зоне ответственности ОТГ "Луганск".

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Об этом сообщила спикер указанной оперативно-тактической группировки Анастасия Бобовникова. В эфире новостного марафона 24 декабря она рассказала, что на Северском направлении агрессор активизировал технику позже, чем на Торецком и Краматорском.

"Сейчас мы видим, что враг наступает по всем направлениям – и на Торецком, и на Краматорском и на Северском. И наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением", – заявила Бобовникова. ВС РФ усилили штурмы, подчеркнула она.

Северский участок фронта отличается от двух других тем, что там больше открытой местности. Там оккупанты чаще всего используют бронированную технику, чтобы подвозить личный состав к передовым позициям.

"Поэтому здесь мы видим большее использование техники, в частности применение танков, ББМ. Их здесь уж очень много. И буквально недавно враг тоже активизировался в этом направлении. Еще совсем недавно мы видели там до полусотни штурмов в сутки. До сих пор они продолжаются. Не так активно, как до этого, но мы все равно видим, что враг подтягивает резервы и готовится ко второй волне штурмов", – сообщила спикер.

Силы обороны адаптируются к этим изменениям в тактике РФ, усиливают свою бдительность.

"Прежде всего, это использование БПЛА. Мы… конечно, усиливаем наш передний край. Также, если возможно и где возможно, мы подтягиваем резервы, усиливаемся и готовимся к активизации еще большего, к сожалению, врага по этим направлениям", – заявила Бобовникова.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала вторника, 24 декабря, до 16:00 на линии фронта произошло уже 179 боевых столкновений. Наибольшую активность враг сохранял на Покровском и Кураховском направлениях: на них пришлось 70 российских атак за неполные сутки.

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