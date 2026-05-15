Оккупанты начали ставить на пенопластовые 'Герберы' 12-элементную 'Комету-М': что это значит. Фото

Российские войска начали оснащать дешевые дроны-"обманки" "Гербера" 12-элементными антеннами спутниковой навигации "Комета-М", которые обеспечивают лучшую защиту от украинских средств радиоэлектронной борьбы. Такая модернизация свидетельствует об увеличении производственных возможностей РФ в сегменте критически важной навигационной электроники для дальнобойного вооружения.

Российская "Гербера" изначально создавалась как максимально дешевый беспилотник из пенопласта, фанеры и простой китайской электроники. О появлении новых антенн на дронах сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Основной ее задачей была перегрузка украинской ПВО путем запуска большого количества ложных целей вместе с ударными "Шахедами".

Сначала такие дроны вообще не имели защищенных спутниковых антенн. Позже на них начали устанавливать иранские 4-элементные CRPA-антенны, которые уже потеряли актуальность для более приоритетных типов российского вооружения. Теперь же на "Герберах" фиксируют более современные 12-элементные "Кометы-М".

Еще около года назад в РФ наблюдался дефицит таких антенн – их не хватало даже для комплектования управляемых авиабомб, а очередь на продукцию могла достигать нескольких месяцев. Именно поэтому появление "Комет-М" на второстепенных и дешевых беспилотниках может указывать на существенное расширение производства.

В то же время 16-элементные версии "Кометы" россияне пока оставляют лишь для наиболее важных видов вооружения. Помехозащищенные комплексы этого типа используются также на КАБах, "Шахедах" и отдельных ракетах.

Производством антенн занимается российский завод АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который входит в структуру "АБС Электро" Предприятие уже неоднократно становилось целью украинских дальнобойных ударов, в том числе с применением дронов и крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на пятом году полномасштабной войны против Украины государство-агрессор Россия продолжает пользоваться оборудованием иностранного производства. В частности, зарубежными станками оснащены российские оборонные заводы, изготавливающие детали и составляющие к военным самолетам, ракетам и подводным лодкам.

