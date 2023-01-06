Оккупанты накануне Рождества нанесли удар по Курахово: попали в дом и больницу, где находились десятки человек. Фото

Оккупационные войска РФ в канун Рождества, 6 января, нанесли удар по Курахово Донецкой области. Под обстрел попал центр города, в том числе жилые дома и городская больница.

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Вследствие атаки ранения получила работница больницы. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко (фото последствий обстрела размещены внизу новости).

По его словам, есть прилет в частный дом, который получил повреждения окна и фасада. Также вражеские снаряды попали в два многоквартирных дома, повреждена кровля.

Кроме того, военные РФ ударили по инфекционному отделению Кураховской городской больницы, где находился 21 человек.

Раненной работнице больницы оказывается медицинская помощь.

На местах прилетов работают экстренные службы, сообщил Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января войска РФ также нанесли удары по Херсону и Краматорску. Вследствие обстрелов есть погибший и раненные. При этом в минобороны РФ цинично обвинили Украину в нарушении "рождественского перемирия".