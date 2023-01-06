В России цинично обвинили Украину в нарушении рождественского перемирия: сами оккупанты не прекращали огня

Власти РФ цинично обвинили Украину в нарушении "рождественского перемирия". В министерстве обороны страны-агрессора заявили об артиллерийских обстрелах со стороны украинских защитников.

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Об этом говорится в официальном заявлении минобороны РФ. При этом там умалчивают, что сами российские войска даже не собирались соблюдать режим тишины.

Так, российские пропагандисты открыто пишут, что до оккупационной армии указ Путина о перемирии, очевидно, "не дошел" и захватчики "насыпают как обычно".

Напомним, 6 января войска РФ нанесли удары по Херсону и Краматорску Донецкой области. Вследствие атаки есть погибший и раненые.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января президент РФ Владимир Путин объявил рождественское перемирие, которое должно было действовать по всей линии боевых действий. Россияне назвали такое решение очередным "жестом доброй воли" и обвинили власть РФ в "сдаче" оккупированных территорий.

В Офисе президента Украины заявили, что перемирие для России начнется только после освобождения от ее войск всех оккупированных территорий. А секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что оккупанты не имеют никакого отношения к христианскому празднику.

Тем временем сами оккупанты отказываются выполнять указ главы Кремля, в котором Путин признал оккупированные территории Украиной.