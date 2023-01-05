Путин объявил на Рождество перемирие по всей территории боевых действий: появилась реакция Украины

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в Украине на Рождество, который якобы будет действовать по всей линии боевого соприкосновения с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий.

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Как говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля, российский президент отдал поручение о прекращении огня, "учитывая" обращение патриарха РПЦ Кирилла. Кроме того, Путин призвал Киев также ввести режим тишины и "дать возможность" верующим посетить службы в Сочельник и в само Рождество.

В минобороны РФ вскоре заявили, что Шойгу уже отдал соответствующие указания оккупационным войскам.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "временное перемирие" для России начнется только тогда, когда она оставит захваченные украинские земли.

"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе", – написал он в своем Twitter.

При этом россияне оказались недовольны решением своего президента, которое они назвали новым "жестом доброй воли". Они пишут в сети о "сдаче" оккупированных украинских территорий, а некоторые даже не верят, что Путин мог отдать такой приказ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января глава РПЦ Кирилл призвал к рождественскому перемирию в Украине, цинично назвав войну "междоусобным конфликтом".

В свою очередь, в Офисе президента Украины назвали призыв Кирилла элементом пропаганды и циничной ловушкой, отметив, что авторитет российской церкви в глобальном православии – под большим сомнением.

Более того, в Вооруженных силах Украины предупредили, что именно на Рождество войска РФ могут устроить новую массированную ракетную атаку.