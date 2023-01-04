В ОК 'Юг' рассказали, когда РФ может устроить новую массированную ракетную атаку на Украину

Войска РФ могут совершить новую массированную ракетную атаку против Украины на Рождество, 6-7 января. В то же время следует сохранять бдительность каждый день, поскольку у противника есть запас дронов-камикадзе.

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Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии "24 каналу". "Следующую ракетную атаку мы ожидаем в районе православного Рождества", – сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что внимательными необходимо быть ежедневно, а не только 7 января, потому что у агрессора еще остается запас беспилотников.

Российская армия использует их в ночное время в надежде, что "ночью мы их не видим".

Напомним, в новогоднюю ночь РФ устроила очередную массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве погиб человек, еще 21 пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что в ближайшее время РФ может получить новую партию дронов от Ирана.

Кроме того, в ГУР считают, что Россия в начале 2023 года может изменить тактику на поле боя. Сейчас осуществляется подготовка штурмовых отрядов по 160 человек в каждом.