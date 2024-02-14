Оккупанты накрыли Херсон плотным огнем: погиб юноша, тяжело ранен ребенок
Российские оккупационные войска в среду, 14 февраля, атаковали Херсон. В результате обстрела погиб 19-летний парень, еще два человека пострадали, среди которых ребенок.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. "Российские оккупационные войска в который раз за день бьют по Херсону", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка. У нее – взрывная травма, ранение ноги и шеи. Девочка находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь.
Также в медучреждение с взрывной травмой госпитализировали 84-летнего херсонца. Медики проводят обследование и оказывают ему помощь.
Кроме того, во вражеский удар попал и 19-летний парень. В результате обстрела он получил ранение ноги. К сожалению, он скончался в больнице. Медики до последнего сражались за его жизнь.
Кроме того, днем оккупанты покрыли огнем Днепровский район Херсона. Снова под ударом были жилые кварталы.
В результате обстрелов повреждено несколько квартир. Десятки выбитых окон. Одно из попаданий пришлось по частному гаражу.
Напомним, российские войска днем 11 февраля снова устроили обстрел Херсона. В Корабельном районе в результате обстрела ранений получила пассажирка маршрутки.
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