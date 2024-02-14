Оккупанты накрыли Херсон плотным огнем: погиб юноша, тяжело ранен ребенок

Российские оккупационные войска в среду, 14 февраля, атаковали Херсон. В результате обстрела погиб 19-летний парень, еще два человека пострадали, среди которых ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. "Российские оккупационные войска в который раз за день бьют по Херсону", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка. У нее – взрывная травма, ранение ноги и шеи. Девочка находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь.

Также в медучреждение с взрывной травмой госпитализировали 84-летнего херсонца. Медики проводят обследование и оказывают ему помощь.

Кроме того, во вражеский удар попал и 19-летний парень. В результате обстрела он получил ранение ноги. К сожалению, он скончался в больнице. Медики до последнего сражались за его жизнь.

Кроме того, днем оккупанты покрыли огнем Днепровский район Херсона. Снова под ударом были жилые кварталы.

В результате обстрелов повреждено несколько квартир. Десятки выбитых окон. Одно из попаданий пришлось по частному гаражу.

Напомним, российские войска днем 11 февраля снова устроили обстрел Херсона. В Корабельном районе в результате обстрела ранений получила пассажирка маршрутки.