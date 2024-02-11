Оккупанты обстреляли Херсон: пострадала пассажирка маршрутки
Российские войска днем 11 февраля снова устроили обстрел Херсона. В Корабельном районе в результате обстрела ранений получила пассажирка маршрутки.
Под вражеским обстрелом, который захватчики вели с временно оккупированного левобережья, попал Корабельный район города. Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация и глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
"Оккупанты ударили по Херсону. Пострадала пассажирка маршрутки. 61-летнюю женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение будет амбулаторным", – говорится в сообщении Херсонской ОВА.
По словам Мрочко, с левого берега захватчики в очередной раз били по Корабельному району. Обстрел, в результате которого пострадала женщина, они совершили около полудня
Напомним, в ночь на 11 февраля захватчики снова атаковали Украину "Шахедами". Всего оккупанты запустили 45 дронов-камикадзе: силы ПВО уничтожили 40 из них в пределах Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областей.
Большинство "Шахедов" уничтожено на юге Украины: 18 над Николаевской, четыре – над Одесской, по одному над Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областями.
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