Оккупанты обстреляли Херсон: пострадала пассажирка маршрутки

Российские войска днем 11 февраля снова устроили обстрел Херсона. В Корабельном районе в результате обстрела ранений получила пассажирка маршрутки.

Под вражеским обстрелом, который захватчики вели с временно оккупированного левобережья, попал Корабельный район города. Об этом сообщили Херсонская областная военная администрация и глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Оккупанты ударили по Херсону. Пострадала пассажирка маршрутки. 61-летнюю женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение будет амбулаторным", – говорится в сообщении Херсонской ОВА.

По словам Мрочко, с левого берега захватчики в очередной раз били по Корабельному району. Обстрел, в результате которого пострадала женщина, они совершили около полудня

Напомним, в ночь на 11 февраля захватчики снова атаковали Украину "Шахедами". Всего оккупанты запустили 45 дронов-камикадзе: силы ПВО уничтожили 40 из них в пределах Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

Большинство "Шахедов" уничтожено на юге Украины: 18 над Николаевской, четыре – над Одесской, по одному над Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областями.