Оккупанты накрыли огнем Павлоград: погибла женщина, семь человек ранены

Ночью 16 февраля российские террористы устроили обстрел Павлограда Днепропетровской области. В результате вражеской атаки среди мирных жителей есть погибшая и раненные.

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Враг ударил по жилым кварталам города около 03:00 часов ночи. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате обстрела погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали. Двух раненых госпитализировали - 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Также в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже потушили. Также войска РФ разрушили 7 частных домов. Еще 30 – изуродованы.

Напомним, страна-агрессор Россия во время ночной атаки 16 февраля выпустила по Украине восемь крылатых ракет типа "Калибр", но ни одной из них не удалось достичь цели – Силы противовоздушной обороны сбили их все. В то же время зафиксированы прилеты, совершенные вражескими БПЛА.

Ранее сообщалось, что ночью 16 февраля Россия снова атаковала украинские города ракетами. С 02:30 до 04:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях. Официально известно, что на Полтавщине отработала ПВО, а во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители западной разведки предупреждали, что Россия стягивает к украинским границам свою боевую авиацию, вероятно, для поддержки атак с воздуха по городам нашего государства. Отмечалось, что агрессор может сделать ставку именно на авиацию, потому что сухопутные войска ВС РФ истощены продолжительной войной.

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