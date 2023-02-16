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Оккупанты выпустили по Украине восемь "Калибров", силы ПВО отработали на отлично: Гуменюк раскрыла детали ночной атаки

Марина Лисничук
War
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Оккупанты выпустили по Украине восемь 'Калибров', силы ПВО отработали на отлично: Гуменюк раскрыла детали ночной атаки

Страна-агрессор Россия во время ночной атаки 16 февраля выпустила по Украине восемь крылатых ракет типа "Калибр", но ни одной из них не удалось достичь цели – Силы противовоздушной обороны сбили их все. В то же время зафиксированы прилеты, совершенные вражескими БПЛА.

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Оккупанты запускали ракеты с Черного моря. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Тот ракетоноситель, который находился на службе и мы знали, что он оснащен восемью "Калибрами", выпустил весь свой заряд. Но ПВО южного направления сработала на отлично", – подчеркнула она.

Гуменюк уточнила, что защитники украинского неба сбили все восемь ракет, в частности шесть над Николаевщиной и две над Херсонщиной.

К сожалению, параллельно российские оккупанты во время атаки ночью четверга использовали и другие способы поражения.

"Это была миксированная атака: с применением дронов и самолетов гражданской авиации. Знаем, что есть попадания во Львовской области", – рассказала Гуменюк.

Оккупанты выпустили по Украине восемь ''Калибров'', силы ПВО отработали на отлично: Гуменюк раскрыла детали ночной атаки

Со своей стороны, глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что кроме ракет ВС РФ запускали по Украине также беспилотники. Он сообщил, что попадания есть на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА", – подчеркнул политик.

Напомним: ночью 16 февраля Россия снова атаковала украинские города ракетами. С 02:30 до 04:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях. Официально известно, что на Полтавщине отработала ПВО, а во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители западной разведки предупреждали, что Россия стягивает к украинским границам свою боевую авиацию, вероятно, для поддержки атак с воздуха по городам нашего государства. Отмечалось, что агрессор может сделать ставку именно на авиацию, потому что сухопутные войска ВС РФ истощены продолжительной войной.

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