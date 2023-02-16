Оккупанты выпустили по Украине восемь ''Калибров'', силы ПВО отработали на отлично: Гуменюк раскрыла детали ночной атаки

Страна-агрессор Россия во время ночной атаки 16 февраля выпустила по Украине восемь крылатых ракет типа "Калибр", но ни одной из них не удалось достичь цели – Силы противовоздушной обороны сбили их все. В то же время зафиксированы прилеты, совершенные вражескими БПЛА.

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Оккупанты запускали ракеты с Черного моря. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Тот ракетоноситель, который находился на службе и мы знали, что он оснащен восемью "Калибрами", выпустил весь свой заряд. Но ПВО южного направления сработала на отлично", – подчеркнула она.

Гуменюк уточнила, что защитники украинского неба сбили все восемь ракет, в частности шесть над Николаевщиной и две над Херсонщиной.

К сожалению, параллельно российские оккупанты во время атаки ночью четверга использовали и другие способы поражения.

"Это была миксированная атака: с применением дронов и самолетов гражданской авиации. Знаем, что есть попадания во Львовской области", – рассказала Гуменюк.

Со своей стороны, глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что кроме ракет ВС РФ запускали по Украине также беспилотники. Он сообщил, что попадания есть на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА", – подчеркнул политик.

Напомним: ночью 16 февраля Россия снова атаковала украинские города ракетами. С 02:30 до 04:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях. Официально известно, что на Полтавщине отработала ПВО, а во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители западной разведки предупреждали, что Россия стягивает к украинским границам свою боевую авиацию, вероятно, для поддержки атак с воздуха по городам нашего государства. Отмечалось, что агрессор может сделать ставку именно на авиацию, потому что сухопутные войска ВС РФ истощены продолжительной войной.

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