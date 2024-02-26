Оккупанты нанесли авиаудар по Сумщине и попали в дом: погибли супруги. Видео

Войска России ночью 26 февраля нанесли авиационный удар по Юнаковской громаде Сумской области. Вражеские КАБы разрушили дом и убили двух человек.

Еще ряд домов получили повреждения. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"Российские террористы в очередной раз совершили ужасное преступление против мирного населения. Выражаем соболезнования родным и близким погибших", – отметили в ведомстве.

Оккупанты ударили по громаде около 02:15 в понедельник. Было зафиксировано четыре взрыва российских управляемых авиабомб.

В результате обстрела погибли два человека – супруги, находившиеся дома. Разрушен один частный жилой дом, еще пять – повреждены.

"На месте работают все необходимые службы… Враг обязательно ответит за каждого убитого", – указали в ОВА.

Жителей области призвали беречь себя и родных, соблюдать правила безопасности, а по возможности воспользоваться эвакуацией.

В ГУ ГСЧС в Сумской области показали видео ликвидации последствий вражеского удара по Юнаковской громаде. Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного дома тела двух человек. Аварийно-спасательные работы были завершены.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Новая Слобода на Сумщине попрощались сразу с пятью жителями, погибшими во время российского обстрела 20 февраля. В тот день вражеский беспилотник типа "Ланцет" попал в частный дом, где находилась большая семья.

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