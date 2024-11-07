Оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью: есть попадания по домам и больницы, ранены люди. Фото и видео

Днем 7 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Запорожью. Для террора захватчики применили не менее пяти управляемых авиационных бомб.

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Целью путинских террористов стали жилые дома и больницы. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В областной администрации проинформировали, что российская армия целенаправленно атаковала гражданских людей. Вследствие обстрела зафиксированы попадания по жилым домам и больницам.

Среди мирных жителей есть пострадавшие, подробная информация о разрушениях уточняется.

"Посреди дня на Украину, на гражданских людей летят российские ракеты и КАБы. Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов. К сожалению, есть попадания по жилым домам и больницам. Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются", – сообщили в ОВА.

Взрывы в Запорожье прогремели около 14:20. По информации мониторинговых каналов, российские террористы атаковали Запорожскую область с двух истребителей с аэродрома "Морозовск" в Ростовской области.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 7 ноября нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В столице успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в одном из районов обломки вражеского БПЛА упали на рынок, в результате чего сгорело до десятка торговых точек.

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате дроновой атаки РФ ночью 7 ноября получили повреждения несколько домов и более десяти автомобилей. Один человек пострадал, также из-за пережитого шока несколько жителей нуждались в поддержке психологов.

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