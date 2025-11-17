Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Балаклеи: три человека погибли, среди пострадавших – дети. Фото
В ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Балаклее в Харьковской области. Известно о по меньшей мере трех погибших.
Есть также раненые, среди них – дети. О последствиях вражеской атаки сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и глава Балаклейской МВА Виталий Карабанов.
Что известно
О том, что россияне атаковали Балаклею ракетами, Синегубов сообщил около 4 часов утра понедельника.
"Враг нанес ракетные удары по городу Балаклея. В результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили. По предварительной информации, один человек погиб", – отметил чиновник.
Есть также пострадавшие. Сначала сообщалось, что ранения получили пять человек, среди них – несовершеннолетняя девочка, через десять минут Синегубов рассказал, что количество пострадавших возросло.
"Количество пострадавших в результате вражеского ракетного удара по городу Балаклея возросло до семи человек. Также помощь медиков понадобилась 12-летнему ребенку", – отметил начальник Харьковской ОВА в 04:09.
По состоянию на 04:21 было известно об уже восьми пострадавших: помощь медиков понадобилась 61-летнему мужчине, его госпитализировали.
Руководитель Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов уточнил: били россияне по центру города. Всего было два ракетных удара.
По состоянию на 04:07, по данным Балаклейской МВА, было известно о трех погибших и по меньшей мере десяти раненых. Среди пострадавших – дети 2011, 2007 и 2010 года рождения.
"Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение. К сожалению, вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать. На месте продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы", – писал тогда Карабанов.
