Оккупанты нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Харькова: возможны перебои со светом

Около 10 часов утра 10 февраля российские оккупанты нанесли новый удар по критической инфраструктуре Харькова. В результате очередного преступления россиян пострадали семь человек, в городе возможны перебои со светом и другими коммунальными услугами.

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Об этом предупредил в Telegram городской голова Игорь Терехов. Россияне уже атаковали Харьков ракетами в 4 часа утра в этот день – тогда прозвучали 10 взрывов. Под прицелом оказалась критическая инфраструктура города.

Как сообщил в Telegram руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации, в результате удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе ранения получили семь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Данные уточняются.

Напомним: 5 февраля российские войска также нанесли удары по Харькову. Две ракеты С-300 прилетели в центр города. По меньшей мере четыре человека пострадали.

Одна из ракет попала в здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова, и повлекла значительные разрушения. Был ранен охранник учебного заведения.

СБУ с поличным задержала агента РФ в Харькове, который корректировал ракетные обстрелы по городу 5 февраля. Им оказался местный житель, который сотрудничал с российской военной разведкой – скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага.

Наводчик – 62-летний Андрей Нечепоренко, методист в Харьковской академии непрерывного образования, который после 2014 года якобы посещал Беларусь и Россию. В разные годы он выигрывал чемпионат Украины по спортивным туристическим походам, много раз получал призы в велосипедном туризме. Разведку для врага он также вел на велосипеде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 февраля российские оккупационные войска атаковали ракетами Харьковскую область. В Харькове раздались шесть мощных взрывов. Обстрел традиционно велся из Белгородской области РФ ракетами С-300. Также под вражескими обстрелами находились населенные пункты области;

– 8 февраля оккупанты также обстреляли населенные пункты Харьковщины. В результате нового военного преступления государства-террориста пятеро мирных жителей получили ранения, в том числе и 10-летний мальчик.

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