Оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску, много пострадавших: под завалами остаются люди. Фото

В среду, 15 февраля, российские оккупационные войска нанесли удар по городу Покровск Донецкой области. Повреждена многоэтажка, 12 гражданских получили ранения, еще как минимум двое находятся под завалами.

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Последствия обстрела в Telegram показал начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, спасателям удалось извлечь из разрушенного подъезда двух человек. Спасательная операция продолжается.

По уточненной информации, россияне нанесли удар с РСЗО Смерч. По словам Кириленко, в городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим. Жителей, чьи квартиры потерпели разрушения в результате обстрела, обеспечат временным жильем, одеждой, питанием и всем необходимым. Кроме того, оказывается психологическая и медицинская помощь всем нуждающимся.

Заметим, что ранее Кириленко неоднократно предупреждал, что пребывание гражданских лиц на всей территории Донецкой области – опасно для жизни и призывал эвакуироваться.

Напомним: из Угледара на Донетчине, который находится на линии фронта, эвакуировали всех детей. Последним несовершеннолетним в городе оставался 15-летний сын местного священника. Его семья все это время не хотела выезжать и продолжала жить в подвале под постоянными обстрелами.

В конце концов парня вместе с матерью, отцом и еще двумя его сестрами 18 и 19 лет вывезли из Угледара прямо во время стрелкового боя в более безопасный населенный пункт в Донецкой области – в город Курахово, где живет бабушка детей. Только она и поблагодарила правоохранителей за спасение ее родных, от самой эвакуированной семьи они этих слов не услышали.

Теперь в Угледаре остаются только взрослые – около 300 человек – которые отказываются куда-то уезжать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Бахмуте остается около пяти тысяч человек, среди которых есть и дети. Право на въезд и выезд из города есть только у людей с бахмутской пропиской;

– в прифронтовом городе Авдеевка Донецкой области умерла шестилетняя девочка. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал сердечный приступ. Ранее опекуны девочки дважды отклонили предложение эвакуироваться.

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