Оккупанты нанесли удар КАБами по селу в Харьковской области: погибла женщина, повреждено много домов, под завалами ищут людей. Фото

Утром 14 июля российские террористы нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по поселку Слатыно в Харьковской области. В результате атаки погибла женщина, еще одна местная жительница получила ранения. Также повреждены десятки частных домов, а под завалами могут оставаться люди.

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Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. По его словам, на месте работают спасатели и другие профильные службы.

Женщина скончалась по дороге в больницу

По словам Задоренко, около 10:00 российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Слатыну.

В результате атаки одна женщина получила тяжелые ранения и скончалась в машине скорой помощи. В настоящее время устанавливается ее личность.

Еще одну пострадавшую – 72-летнюю местную жительницу – госпитализировали с ранением головы и переломом лучевой кости. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

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Повреждены десятки домов

В результате массированного авиаудара повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек.

По предварительной информации, под завалами разрушенных зданий могут находиться люди.

На месте удара работают спасатели и другие профильные службы, которые проводят поисково-спасательные работы и уточняют последствия российской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 июля российские оккупанты атаковали дронами поселок Солоницывка в Харьковской области. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе 11-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, информация о последствиях атаки уточняется.

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