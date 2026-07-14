Оккупанты нанесли удар с помощью дронов по Харьковской области: шесть пострадавших, в том числе один ребенок

В ночь на 14 июля российские войска атаковали с помощью беспилотников поселок Солоницывка в Харьковской области. В результате удара пострадали шесть человек, в том числе 11-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, информация о последствиях атаки уточняется.

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О последствиях российского удара сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, у 11-летнего ребенка медики диагностировали острую стрессовую реакцию.

Впоследствии он также уточнил, что по состоянию на 00:27 число пострадавших возросло до шести.

"В результате вражеского обстрела БПЛА в с. Солоницывка пострадал 11-летний ребенок. Медики диагностировали острую стрессовую реакцию", — сообщил Олег Синегубов.

По предварительной информации, трое пострадавших также испытали острую реакцию на стресс. Медики оказали им необходимую помощь. В то же время областные власти отмечают, что информация о последствиях российской атаки продолжает уточняться.

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По состоянию на 00:27 официально подтверждено шесть пострадавших в Солоницывке. Среди них – 11-летний ребенок.

Предварительно трое человек получили острую стрессовую реакцию. Других подробностей о характере травм или повреждений пока не обнародовано. Власти продолжают собирать информацию о последствиях ночной атаки российских беспилотников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупационные войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковской области с применением ударных беспилотников. 11 июля враг атаковал гражданское предприятие в Немишлянском районе города . Пострадали как минимум восемь человек.

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