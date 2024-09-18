Оккупанты нанесли удар по энергообъектам Сум: проводится ликвидация последствий

Войска России в ночь на 18 сентября нанесли авиационный удар "Шахедом" по городу Сумы. Целью были энергетические объекты, предварительно люди не пострадали.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Отмечается, что на месте прилета по утрам продолжается ликвидация последствий.

В ОВА поблагодарили энергетики за оперативную и слаженную работу, а также добавили, что из-за российских атак энергосистема Сумщины работает в напряженном режиме.

Потребителей просят снизить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 сентября войска РФ массированно атаковали Запорожскую область. Под ударом оказалась Камышевахская громада, вследствие обстрела пять человек погибли и пятеро ранены.

Кроме того, во вторник оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову, вследствие чего пострадали девять человек. Среди пострадавших – четверо спасателей.

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