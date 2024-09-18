Оккупанты ночью атаковали Николаевщину: повреждена сельскохозяйственная техника

Войска страны-агрессора РФ в ночь на среду, 18 сентября, атаковали Николаевщину "Шахедами" и крылатой ракетой. По целям отработала ПВО, в результате падения обломков вспыхнул пожар, повреждена сельскохозяйственная техника. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Информацию о последствиях по данным районных военных администраций, ГСЧС Николаевской области и оперативного командования "Юг" утром обнародовал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, ночью силы ПВО уничтожили над областью четыре "Шахеда".

Кроме того, в 03:45 войска России атаковали Баштанский район крылатой ракетой, предварительно Х-59.

В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на территории сельскохозяйственного предприятия.

Возгорание оперативно ликвидировали пожарные.

Взрывной волной повреждена сельскохозяйственная техника и разрушен забор.

А в Николаевском районе 17 сентября в 07:30, 07:45, 16:06, 16:26 и 18:20 враг атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. Пострадавших там нет.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 19 сентября армия России применила против Украины 52 БПЛА и три управляемых ракеты Х-59/69. Силы украинской ПВО обезвредили 46 "Шахедов".

В Сумах под удар БПЛА попали объекты энергетики, пострадал один человек.

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