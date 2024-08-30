Оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум: произошел пожар, есть пострадавшие

Оккупационные войска России ночью 30 августа нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате вспыхнул пожар, из-за которого людей призывали не выходить на улицу.

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Предварительно, есть и пострадавшие. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Там подчеркнули, что из-за пожара наблюдается задымление воздуха в отдельных микрорайонах города.

По этой причине жителей попросили плотно закрыть окна и двери в домах, а также по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.

Масштабы последних еще уточняются. Над ликвидацией работают все аварийно-спасательные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа Суммы тоже пережили российский авиационно-ракетный удар. Тогда враг атаковал гражданскую инфраструктуру облцентра, предварительно, семь человек получили ранения.

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