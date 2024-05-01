Оккупанты нанесли удар по дому и авто на Харьковщине: есть погибшие и пострадавшие

В 10:00 1 мая российские оккупанты ударили по поселку Золочев недалеко от Харькова. В результате атаки погибли два человека, еще двое пожилых людей получили ранения.

Попадание пришлось в частный дом и автомобиль. О последствиях обстрела сообщили в Telegram городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что враг бил КАБами. Жертвами агрессора стали гражданский мужчина и женщина, находившиеся в машине.

"Также вспыхнули еще три автомобиля, которые были неподалеку от места попадания – пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет", – добавил Синегубов.

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