В результате удара РФ по Харькову погиб железнодорожник

В результате российской атаки на Харьков утром 30 апреля был поражен объект гражданской инфраструктуры. Оккупанты убили молодого железнодорожника, монтера пути Александра Кота.

Жертве вражеской атаки через четыре дня должно было исполниться 26 лет. О погибшем сотруднике рассказали в "Укрзалізниці".

"Имеем печальное известие из Харькова. В результате обстрела есть потери в семье железнодорожников. Погиб монтер пути Александр Кот 1998 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным, обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку его сыну и семье. Еще одна сотрудница ранена, ей предоставляется вся необходима медицинская помощь. Это очередной целенаправленный удар врага по гражданской железнодорожной инфраструктуре. Продолжаем движение и всегда помним наших храбрых коллег!" – говорится в сообщении.

По данным полиции Харьковской области, удар по объекту гражданской инфраструктуры захватчики нанесли около 10:05 вторника. Для атаки оккупанты применили управляемые авиационные бомбы, предварительно – УМПБ Д-30.

В результате взрыва здание, по которому попали оккупанты, было разрушено. Погибший же находился в соседнем здании. Там его убил обломок снаряда.

"Погибший был бригадиром, ему было 25 лет, должно было исполниться 26 через четыре дня. Он находился на рабочем месте и погиб от попадания осколка в голову. Он фактически погиб сразу. Они работали в соседнем здании, однако обломки от этой управляемой авиабомбы разлетелись на большое расстояние", – отметил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Россияне ударили по Харькову тремя авиабомбами УМПБ Д-30, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По ее информации, два попадания были по территории гаражного кооператива в Киевском районе и одно попадание по территории гражданского транспортного предприятия в Холодногорском районе.

Напомним, ранее стало известно, что утром 30 апреля оккупанты нанесли удары по Харькову, есть два прилета. Известно о по меньшей мере одной жертве и семерых раненых.

Кроме того, появилось видео, зафиксировав нанесенный накануне удар России по Одессе ракетой с кассетным боеприпасом. Смертоносные обломки разлетелись на расстояние около 1,5 км.