Оккупанты нанесли удары по Харькову, есть два прилета: два человека погибли, шесть ранены

Российские войска 30 апреля ударили корректируемыми авиабамбами (КАБ) по Харькову. Под обстрелы попали гражданские объекты в Киевском и Холодногорском районах. По предварительным данным, два человека погибли, еще двое получили ранения.

Мэр Харькова Игорь Терехов по состоянию на 10:02 сообщил о российской атаке и взрывах в городе, а затем информировал о двух прилетах.

"Предварительно – два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам", – написал он в официальном Telegram-канале.

Терехов добавил, что в Киевском районе, как и накануне, есть попадание в районе жилой застройки, угроза повторных пусков КАБов сохраняется.

В 10:24 мэр сообщил, что по предварительной информации, один человек погиб и двое ранены в Холодногорском районе.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов по состоянию на 10:40 информировал, что два человека погибли, еще шесть получили ранения.

По его словам, зафиксированы удары у парковой зоны.

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