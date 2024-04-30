Обломки разлетелись на 1,5 км: удар России по Одессе ракетой с кассетным боеприпасом попал на видео

В сети показали видео ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Одессе 29 апреля. Враг атаковал город баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Металлические фрагменты и обломки ракеты разлетелись на 1,5 км от места обстрела.

Кадры атаки были опубликованы в Telegram Офисе Генерального прокурора Украины. В результате очередного военного преступления государства-террориста 5 человек погибли и более 30 были травмированы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии.

"Следствие имеет основания считать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить больше мирных украинцев", – заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, добавив, что расследование по атаке продолжается.

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