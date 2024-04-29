Среди раненых в результате обстрела Одессы фигурирует экс-нардеп Кивалов. Видео

В результате ракетного удара России по Одессе 29 апреля пострадал экс-нардеп, бывший глава Центральной избирательной комиссии Сергей Кивалов. Его госпитализировали.

Информацию подтвердил проректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Валентин Федоров в комментарии "Суспільному". Сам Кивалов является президентом этого учебного заведения.

СМИ показали видео, на котором, видно, что Кивалова на носилках забирают медики. У него якобы ранение бедра с повреждением артерии. Экс-нардепа госпитализировали с венозным кровотечением в городскую клиническую больницу №10, оттуда он уехал в частную клинику.

Отметим, что после взрыва в Одессе загорелось здание, известное как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера". Это здание – дворец студентов "Одесской юридической академии", хотя больше известен как резиденция Кивалова. По состоянию на 21:30 известно о четырех погибших и 27 пострадавших.

Пожару в "замке Кивалова" присвоен самый высокий уровень сложности. Из-за усложненного проезда техника не может добраться до самого здания ближе чем на 600 метров.

Отметим, что Кивалов был народным депутатом Украины III-VIII созывов, членом "Партии регионов". В 2020 году баллотировался на должность мэра Одессы и в предвыборной кампании обещал защищать русскоязычное население.

В 2004 году возглавлял Центральную избирательную комиссию во время президентских выборов, результаты которых повлекли за собой Оранжевую революцию. Именно его обвиняли в причастности к фальсификации в пользу Виктора Януковича.

В 2013 году Кивалов получил медаль от российского диктатора Путина и пообещал военному преступнику "сделать русский язык государственным в Украине".

В 2018 был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей.

Как писал OBOZ.UA, британская разведка заявила, что в результате военных преступлений РФ в течение марта 2024 года погибли или получили ранения по меньшей мере 604 мирных жителя Украины. Если сравнивать с предыдущим месяцем, количество жертв среди гражданских выросло на 20%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!