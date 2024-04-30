В результате удара России по Одессе погиб проректор МГУ Борис Васильев. Фото

В результате российского удара по Одессе 29 апреля погиб проректор Международного гуманитарного университета по учебно-инновационному развитию и экономической деятельности Борис Васильев. В общей сложности накануне россияне убили пятерых одесситов, ранения получили десятки человек, часть которых в крайне тяжелом состоянии.

О гибели Васильева сообщили в МГУ. Там отметили, что смерть проректора – тяжелая потеря не только для родных, но и для академического сообщества.

"29 апреля 2024 года произошла страшная трагедия в Одессе в результате вражеской атаки на город. В результате перестало биться сердце нашего коллеги, проректора по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности Бориса Владимировича Васильева. В нашей памяти он всегда останется порядочным, добрым и надежным человеком, с широким сердцем и улыбкой. Руководство и коллектив Международного гуманитарного университета выражает искренние соболезнования родным, друзьям, всем, кто знал, любил и уважал Бориса Владимировича. Вечная светлая память нашему коллеге и другу. Разделяем боль и горе родных!" – говорится в сообщении на официальной странице учебного заведения в Facebook.

О том, что гибель Васильева стала значительной потерей для университета, написала также народная депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

"Мои искренние соболезнования близким и родным, а также академической семье. Как глава наблюдательного совета университета я знаю, насколько высоко ценили профессиональность и преданность Бориса Владимировича своему делу. Как коллеги, так и студенты. Вечная память. Каждая потеря в этой войне непостижима. Украинцам жизненно необходима ПВО. Работаем для получения как можно скорее помощи от партнеров. Каждая минута промедления мира несет боль и смерть", – написала она.

Напомним, накануне, 29 апреля, российские захватчики ударили по Одессе "Искандером" со шрапнелью.

По меньшей мере пять человек погибли, ранены 32 человека. В городе повреждена гражданская инфраструктура, а также жилые дома.

Госпитализированы более 20 человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, среди них – маленькая девочка.

Среди раненых в результате обстрела Одессы также экс-нардеп Кивалов.