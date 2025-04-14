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Оккупанты нанесли удар по селу Новохатское на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. Фото

Анна Паскевич
War
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Оккупанты нанесли удар по селу Новохатское на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. Фото

Российские оккупанты нанесли авиаудар по селу Новохатское Волновахского района Донетчины. Целью врага оказался жилищный сектор, вледствие чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

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О последствиях атаки сообщили в Донецкой областной военной администрации, областной прокуратуре и ГСЧС. Удар по центру Новохатского, что в Комарской громаде, был нанесен в 12:30 в Вербное воскресенье, 13 апреля.

Оккупанты нанесли удар по селу Новохатское на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. Фото

На одной из улиц погибла 67-летняя женщина, которая в момент удара ехала на велосипеде.

Оккупанты нанесли удар по селу Новохатское на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. Фото

Ранения получили мужчины 51 и 58 лет и 87-летняя пенсионерка. У них диагностированы осколочные ранения рук и контузии.

Оккупанты нанесли удар по селу Новохатское на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. Фото

По данным ГСЧС, повреждены семь частных жилых домов.

На месте попадания вспыхнул пожар – пожарные ликвидировали возгорание хозяйственного сооружения и автомобиля.

Оккупанты нанесли удар по селу Новохатское на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. Фото

Кроме того, спасатели оказали первую медицинскую помощь двум раненым мужчинам, а раненую женщину доставили в больницу.

Оккупанты нанесли удар по селу Новохатское на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. Фото

Предварительно, армия государства-агрессора применила УМПБ Д-30 СН, сообщили в Донецкой облпрокуратуре.

Оккупанты нанесли удар по селу Новохатское на Донетчине: погиб человек, еще трое ранены. Фото

При процессуальном руководстве Волновахской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Вербное воскресенье оккупанты также ударили по Сумам, убив 34 человека, среди которых двое детей. Кроме того, ранены 117 человек, среди которых 15 несовершеннолетних. Десятки раненых остаются в больницах, некоторые – в тяжелом состоянии.

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