Оккупанты нанесли удар по Запорожью: есть погибший, много людей пострадали. Фото и видео

Террористические войска России ночью 11 ноября трижды из авиации ударили по Запорожью, убив человека. В результате атаки в городе повреждены жилые здания и пострадали 18 жителей.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Вражеский обстрел произошел около 01:30 понедельника, до утра на месте продолжалась спасательная операция.

"Предварительно, в результате атаки погиб мужчина. Уже девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм", – сначала отметили в ГСЧС.

Утром глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что количество раненых в результате ночной вражеской атаки возросло до 18, среди них пятеро детей.

"Мальчики четырех, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет получили необходимую помощь медиков", – сообщил он.

Во время обстрела взрывной волной частично разрушило двухэтажный жилой дом. Также повреждения получили общежитие и здание автосалона.

Чрезвычайщики с помощью оперативно-спасательного автомобиля доставили одного из пострадавших в медицинское учреждение. Аварийно-спасательные работы продолжались и утром.

Органы местных властей привлекли три автобуса и провели эвакуацию жителей из общежития. На месте ликвидации последствий обстрела работали все экстренные службы города.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 7 ноября страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Запорожью, убив десять человек. Для террора захватчики применили по меньшей мере пять управляемых авиационных бомб, 41 житель получил травмы, в том числе четверо детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!