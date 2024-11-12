Оккупанты нанесли удар по жилой застройке на Запорожье: проводится спасательная операция

Российские террористические войска под утро 12 ноября нанесли удары авиационными бомбами по населенным пунктам в Запорожской области. В двух районах повреждена жилая застройка, люди оказались заблокированы в помещениях.

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Детали о последствиях еще уточняются. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, россияне нанесли несколько авиаударов. Вражеские КАБы попали в жилую застройку в Запорожском и Васильевском районах.

"В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция. Масштабы разрушений выясняются", – написал чиновник.

О взрывах от вражеских КАБов на Запорожье он сообщал около 04:15. В то же время местные паблики писали, что в течение ночи в регионе работала противовоздушная оборона, уничтожая российские "Шахеды".

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 11 ноября войска РФ трижды из авиации ударили по Запорожью, убив человека. В результате атаки в городе разрушен жилой дом и пострадали 23 жителя, в том числе пятеро детей.

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