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Оккупанты нанесли удары по Купянску: есть погибший и раненый. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
1,4 т.
Оккупанты нанесли удары по Купянску: есть погибший и раненый. Фото

Один человек погиб и один получил ранения в результате российского удара по городу Купянск на Харьковщине утром 29 августа. Враг обстрелял территорию мясокомбината, снарядами задело и жилые дома.

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Погибший был телохранителем предприятия. Об этом сообщили глава ОВА Олег Синегубов и прокуратура региона (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что оккупанты ударили по городу артиллерией. Кроме мясокомбината, где погиб 45-летний охранник, в Купянске также поврежден многоквартирный дом и частное домовладение.

Оккупанты нанесли удары по Купянску: есть погибший и раненый. Фото

"Потерпел осколочное ранение 67-летний мужчина. От госпитализации отказался", – сообщил Синегубов.

Оккупанты нанесли удары по Купянску: есть погибший и раненый. Фото

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Оккупанты нанесли удары по Купянску: есть погибший и раненый. Фото

В ведомстве уточнили, приведший к жертвам вражеский удар произошел около 08:30 вторника, 29 августа. А многоквартирный дом в городе захватчики обстреляли перед тем – около пяти утра.

Оккупанты нанесли удары по Купянску: есть погибший и раненый. Фото

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали очередные военные преступления РФ, ведется следствие.

Оккупанты нанесли удары по Купянску: есть погибший и раненый. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа под российским обстрелом оказался Купянский район Харьковщины. Оккупанты ударили по кафе в селе Подолы, где находились люди: два человека погибли, один получил ранения.

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