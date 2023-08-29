Оккупанты нанесли удары по Купянску: есть погибший и раненый. Фото

Один человек погиб и один получил ранения в результате российского удара по городу Купянск на Харьковщине утром 29 августа. Враг обстрелял территорию мясокомбината, снарядами задело и жилые дома.

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Погибший был телохранителем предприятия. Об этом сообщили глава ОВА Олег Синегубов и прокуратура региона (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что оккупанты ударили по городу артиллерией. Кроме мясокомбината, где погиб 45-летний охранник, в Купянске также поврежден многоквартирный дом и частное домовладение.

"Потерпел осколочное ранение 67-летний мужчина. От госпитализации отказался", – сообщил Синегубов.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

В ведомстве уточнили, приведший к жертвам вражеский удар произошел около 08:30 вторника, 29 августа. А многоквартирный дом в городе захватчики обстреляли перед тем – около пяти утра.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции зафиксировали очередные военные преступления РФ, ведется следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа под российским обстрелом оказался Купянский район Харьковщины. Оккупанты ударили по кафе в селе Подолы, где находились люди: два человека погибли, один получил ранения.

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