Оккупанты нанесли удары по ТЭЦ в пригороде Харькова: есть жертва, 13 человек ранены

Днем 24 декабря российские войска нанесли прицельные ракетные удары по ТЭЦ в пригороде Харькова. Известно о погибшем и 13 раненых.

Атака привела к падению напряжения в облцентре, из-за чего в квартирах горожан исчезало тепло, также останавливался электротранспорт. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке

О взрывах в близком пригороде Харькова Терехов начал сообщать в 10:21. К 11 часам было известно о как минимум четырех ударах российских войск.

"Враг нанес серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. К сожалению, один человек погиб. Есть раненые", – написал городской голова в 12:06.

В полиции Харьковской области отметили, что погиб 51-летний мужчина.

Синегубов уточнил: в полдень было известно об 11 пострадавших.

"Один человек погиб в результате ракетных ударов по пригороду Харькова. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь", – отметил чиновник.

К 12:30 количество раненых возросло до 13 человек.

"Еще 2 человека пострадали в результате российской атаки на Харьковский район. По состоянию на сейчас в целом известно о 13 раненых и одном погибшем", – поделился новыми данными Синегубов.

Как только позволила ситуация с безопасностью, профильные службы города начали проведение дефектовки и определения реального масштаба разрушений.

"Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим "энергоострова", чтобы уменьшить последствия для харьковчан. Из-за повреждения энергосистемы также временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже работают над стабилизацией ситуации", – отметил Терехов.

Он добавил, что из-за вражеских ударов прекращал работу метрополитен: к 12 часам дня движение поездов возобновили.

Тем временем в "Харьковоблэнерго" сообщили о введении графиков аварийных отключений.

На месте атаки работают следователи, криминалисты и взрывотехники, которые изымают доказательства очередного военного преступления россиян.

"Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия атаковала Украину 116-ю дронами: силы ПВО обезвредили 60 из них. Основную массу ударных беспилотников враг направил на энергетический объект на Черниговщине.

