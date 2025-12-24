Россия атаковала Украину 116-ю дронами: силы ПВО обезвредили 60 из них

В ночь на 24 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 60 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 116 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 24 декабря (начиная с 19:00 23 декабря) россияне атаковали Украину 116 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Большинство запущенных врагом БпЛА оказались ударными дронами типа "Шахед": их в небе над Украиной насчитывалось около 90.

"Значительное количество ударных БпЛА враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области", – уточнили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 60 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 48 ударных БпЛА на 19 локациях .

На момент публикации сводки Воздушных сил вражеская атака еще продолжалась.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Чернигове российский дрон попал в многоквартирный дом. Там возник пожар, выбиты окна.

Также во время российской атаки накануне в Киеве обломки "Шахеда" упали возле дома. Сообщалось о повреждениях и пострадавших.

В целом во время массированной комбинированной атаки 23 декабря враг целился прежде всего на объекты энергосистемы: в разных регионах Украины есть разрушения и погибшие.

