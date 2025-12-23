Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС и Ту-160: возможны пуски крылатых ракет

В ночь на вторник, 23 декабря, страна-агрессор Россия подняла в небо свои стратегические бомбардировщики, из которых запускает ракеты по Украине. Также продолжалась атака противника на нашу страну с применением ударных БПЛА.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. О движении вражеских дронов информируют Воздушные силы ВСУ.

Ход атаки РФ

В 00:39 monitor написал о взлете двух бортов Ту-95МС с аэродрома "Белая" (Иркутская область РФ) и двух бортов Ту-160 с аэродрома "Украинка" (Амурская область РФ), отметив, что это данные по состоянию на 00:25, количество бортов будет уточняться.

"Курс Западный в направлении Каспийского региона рф. В случае боевого вылета: вхождение в Саратовскую область от 05:00", – сказано в сообщении.

Между тем в ВС ВСУ сообщили о группах вражеских ударных БПЛА в Татарбунарском районе Одесской области, еще группы БПЛА с Херсонщины зашли в Черное море, вектором движения – на Татарбунары.

"Вражеские БПЛА на севере и западе Харьковщины, курс южный; Группы вражеских БПЛА с востока на запад Сумщины, вектором движения на Черниговщину; БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину; БПЛА в Донецкой области курсом на Днепропетровщину", – сказано в сообщении.

Также вражеские БПЛА фиксировали в районе Рени (Одесская область), их курс постоянно менялся.

"Группы вражеских БПЛА с Черного моря в направлении Измаила; Группы БПЛА с Черного моря в направлении Пивденного; Группы БПЛА вдоль западной границы Харьковщины южным курсом (Павлоград); Группы БПЛА на юге Харьковщины в направлении Павлограда; Группы БПЛА с востока на запад Сумщины, юго-западным курсом, вектором на Киевщину; БПЛА на севере Черниговщины курс южный", – сообщали в ВС ВСУ в 01:23.

Также дроны летели в города Лубны и Павлоград.

Напомним: президент Владимир Зеленский не исключал, что войска государства-агрессора РФ могут осуществить очередной массированный обстрел Украины в ближайшие дни, в частности в рождественский период. Вечером в понедельник, 22 декабря, мониторинговые каналы предупредили о признаках, которые могут свидетельствовать о подготовке к боевому вылету стратегической авиации противника.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ не прекращает атаковать энергосистему Украины – ночью 22 декабря были нанесены удары по энергообъектам в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

