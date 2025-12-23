Многие факторы указывают: какова вероятность, что Россия нанесет массированный ракетный удар в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский не исключал, что войска государства-агрессора РФ могут осуществить очередной массированный обстрел Украины в ближайшие дни, в том числе в рождественский период. Вечером в понедельник, 22 декабря, мониторинговые каналы предупредили о признаках, которые могут свидетельствовать о подготовке к боевому вылету стратегической авиации противника.

Предупреждение от Владимира Зеленского

Президент высказался о вероятном обстреле днем 22-го числа, когда отвечал на вопросы на брифинге в МИД. Он напомнил, что некоторые страны (в частности Германия и США) на Рождество хотели организовать перемирие – хотя бы временное. Россия не согласилась, тем самым прибегая к запугиванию. После такого сигнала глава государства попросил максимально усилить нашу разведывательную деятельность.

"Мы понимаем, что именно в эти дни они могут нанести удары – это в их характере. Особенно на наше Рождество... Особенно 23, 24 и 25-го числа", – сказал Зеленский и добавил, что также поручил усилить противовоздушную оборону.

Предупреждения от мониторинговых каналов

Во второй половине для 22 декабря неофициальные мониторинговые сообщества заявили, что враг, возможно, готовится нанести очередные удары по нашей стране.

"Отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ", – писал monitor. Аналогичные сообщения публиковали и другие Telegram-каналы. Активность аппаратуры была зафиксирована на частотах, используемых для ведения боевых действий.

Параллельно с этим враг (уже, к сожалению, ожидаемо) запустил свои дроны-камикадзе типа "Шахед".

Авторы OSINT-канала monitorwar отмечали, что в понедельник была завершена передислокация бортов стратегической авиации (Ту-95СМ/Ту-160) на аэродромы, приближенные к Украине.

Перед этим, в дни уменьшенной активности "Шахедов", российские военнослужащие подвозили ударные беспилотники на пусковые локации.

OSINT-исследователи не исключали, что агрессор может атаковать центр и запад Украины (подчеркнем – это только предварительная информация, РФ может менять цели). Однако с высокой вероятностью можно предполагать, что, помимо прочего, оккупанты будут обстреливать энергетическую инфраструктуру.

Также в сети сообщали о фиксации признаков подготовки выхода кораблей-носителей крылатых ракет в акваторию Черного моря. По состоянию на 01:00 вторника, 23 декабря, подтвержденных данных об их активизации еще не было.

В итоге появились данные, что страна-агрессор все же подняла в небо свои стратегические бомбардировщики.

Когда был предыдущий массированный обстрел Украины?

Отметим, что Россия ежедневно била по тем или иным целям, применяя БПЛА, баллистику и КАБы. Также она периодически атаковала "Калибрами" (в частности Одесскую область 13 декабря).

Однако именно крылатые ракеты воздушного базирования вражеская стратегическая авиация запускала последний раз в ночь на 6 декабря, в День святого Николая. Тогда захватчики выпустили 704 средства воздушного нападения. Нашей ПВО было сбито/подавлено 615 российских целей.

Из-за этого обстрела пострадали Днепровщина, Черниговщина, Запорожье, Одесщина, Львовщина, Волынь, Николаевщина, Киевщина, Житомирщина. Серьезные пожары разгорелись в Луцке, Днепре, Белой Церкви, во Львовской и Киевской областях.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 22 декабря обстрел был относительно небольшим, враг применил 86 "Шахедов" и дронов-иммитаторов. Воздушные силы ВС Украины сообщали, что попадания 26 ударных БПЛА произошли на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на одной локации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!