Россия снова атаковала Украину дронами: обезвредить удалось 58 из 86 БпЛА

В ночь на 22 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 58 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 86 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 19:00 21 декабря российские войска ночью и утром запустили по украинским городам и селам 86 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений российских городов Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с оккупированной территории Донецкой области и с мыса Чауда, что в Крыму.

В частности, враг использовал для ударов более 50 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Последствия атаки

Этой ночью россияне атаковали, в частности, Днепропетровскую область.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, враг направил беспилотники на Павлоград. В городе загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось.

В Кривом Роге в результате атаки БпЛА возник пожар, его ликвидировали. Изуродованы админздания, 2 многоквартирных дома, легковые авто.

Как рассказал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, в результате шахедного удара разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Также значительно пострадал главный Центр предоставления административных услуг "Виза".

"Они сегодня не будут работать. Административные услуги предоставляются в филиалах по всему городу. Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это нужно несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно. Главное – все живы", – добавил он.

Дроном агрессор попал и по Васильковской громаде Синельниковского района: там повреждены 3 частных дома.

А по Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде.

Защитники неба уничтожили на Днепропетровщине 3 БпЛА.

Дважды за ночь атаковали оккупанты также Одессу. Как сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, повреждения получил объект критической инфраструктуры города, в результате чего был частично обесточен один из районов .

Пострадали жилые дома: в них повылетали стекла.

Известно о раненом мужчине: гражданского госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что РФ ударила по объекту инфраструктуры на Ривненщине. В результате падения вражеского беспилотника вблизи него произошел взрыв, который вызвал разрушения.

Правоохранители обнародовали фото с места происшествия и рассказали о последствиях атаки.

