РФ ударила по объекту инфраструктуры на Ривненщине: полиция показала последствия. Фото

Российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру Украины, на этот раз – в Ривненской области. В результате падения вражеского беспилотника вблизи объекта инфраструктуры произошел взрыв, который вызвал разрушения.

Правоохранители обнародовали фото с места происшествия и рассказали о последствиях атаки. Об этом сообщила полиция Ривненской области.

Детали атаки

Утром 21 декабря армия РФ применила ударные беспилотники против мирного населения Украины.

В Ривненском районе в результате падения дрона типа Shahed произошел взрыв без последующего возгорания неподалеку от объекта гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, повреждены два автомобиля, ограждение, дровяник и зона отдыха. Информации о погибших или раненых не поступало.

На месте происшествия работали сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры во взаимодействии со следственно-оперативными группами территориального подразделения и Главного управления Нацполиции, спасателями, взрывотехниками и специалистами криминалистической лаборатории.

Досудебное расследование по факту атаки проводят следователи СБУ в регионе.

В полиции Ривненщины в очередной раз призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до официального отбоя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне РФ атаковала порт "Южный" в Одесской области. Там зафиксировано попадание в резервуары.

До этого портовую инфраструктуру в Одесском районе враг атаковал в ночь на 20 декабря. Погибли восемь человек, еще почти тридцать получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!