РФ атаковала порт Южный в Одесской области: есть попадания в резервуары

Войска страны-агрессора России не прекращают атаковать Одесскую область. Ночью оккупанты ударили баллистикой по порту в Одессе. В результате удара погибли 8 человек, еще 30 получили ранения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Алексей Кулеба. По его информации более 37 тысяч абонентов в Одессе и Одесском районе остаются без электроснабжения.

20 декабря под ударом оккупантов оказались резервуары в порту "Южный". На местах работают медицинские, спасательные и пиротехнические службы и аварийные бригады. Несмотря на опасность, работники портов продолжают обеспечивать непрерывную работу морской логистики.

Параллельно продолжается восстановление сообщения после атаки на мост в районе Маяков. Действуют альтернативные транспортные маршруты, которые поддерживают пограничную логистику, и связь региона с другими областями. Кроме того, Укрзализныця назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева, билеты уже в продаже. Продолжают работу и пункты пропуска и Укрпочта, которая, несмотря на обстрелы, продолжает своевременно доставлять жителям региона пенсии и посылки.

Российский обстрел Одесской области

Вечером в пятницу, 19 декабря, оккупанты запустили по Одесской области баллистические ракеты, под массированным ударом оказался объект портовой инфраструктуры Одесского района.

В результате обстрела РФ на парковке рядом с объектом критической инфраструктуры загорелись грузовики. По данным Одесской областной прокуратуры, уничтожен один грузовик, повреждены тринадцать грузовых автомобилей, четыре легковых автомобиля и автобус.

"Вчера вечером Россия осуществила ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара. На парковке загорелись грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили. Все пожары оперативно ликвидированы", – отчитались в ГСЧС.

Утром субботы, 20 декабря российские войска продолжили атаковать регион.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки российские войска убили на Херсонщине одного человека, еще десять ранили. Среди пострадавших в результате российских обстрелов – два ребенка и трое полицейских. Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области из всех имеющихся вооружений, повреждены десятки жилых домов, медучреждения, объекты критической инфраструктуры, вокзал, церковь, театр и магазины.

Также напомним, в ночь на 19 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 54 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 31 цель. Зафиксировано попадание на ряде локаций.

