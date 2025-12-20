Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и полусотней дронов: силы ПВО обезвредили 31 БпЛА

В ночь на 19 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 54 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 31 цель.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Новую ночную атаку враг начал около 19:00 19 декабря.

С тех пор россияне атаковали Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М, запущенными с временно оккупированного Крыма, а также 51 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

В частности, в атаке было задействовано около 30 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 31 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 15 локациях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Известно о восьми погибших и 27 раненых.

Также сообщалось, что под Одессой российский дрон ударил по машине на мосту и убил мать троих детей. Старшую дочь женщина прикрыла собственным телом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!