Войска РФ атаковали Херсонщину: есть жертва, среди пострадавших – дети

За сутки российские войска убили на Херсонщине одного человека, еще десять ранили. Среди пострадавших в результате российских обстрелов – два ребенка и трое полицейских.

Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области из всех имеющихся вооружений, повреждены десятки жилых домов, медучреждения, объекты критической инфраструктуры, вокзал, церковь, театр и магазины. Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно

Под вражескими ударами находились Херсон, а также ряд населенных пунктов области, среди них – Антоновка, Софиевка, Белозерка, Днепровское, Молодежное, Широкая Балка, Садовое, Александровка, Приднепровское, Зоровка, Чернобаевка, Станислав, Велетенское, Кизомис, Берислав, Миловое, Новорайск, Казацкое, Веселое.

По населенным пунктам оккупанты били из всех имеющихся вооружений, в частности из артиллерии, РСЗО, атаковали и дронами различных типов.

"Стало известно о гибели 57-летнего жителя Инженерного. 18-го декабря во время выпаса скота мужчина попал под вражеский обстрел и получил смертельные ранения", – отметили в Нацполиции.

Также правоохранители добавили, что за сутки в результате вражеских атак ранения получили десять человек, среди них – двое детей и трое полицейских.

Всего за сутки россияне повредили в регионе 73 объекта:

29 многоквартирных и 24 частных дома,

объекты критической инфраструктуры,

два медицинских учреждения,

административное здание,

инфраструктуру вокзала,

церковь,

здание театра,

офисное помещение,

семь автомобилей,

грузовик,

экскаватор,

гараж,

два магазина.

По Белозерке россияне били из РСЗО и артиллерии. В населенном пункте повреждены 17 частных домов, магазин, гараж, автомобиль и экскаватор.

Утром в пятницу оккупанты также массированно обстреляли из реактивных систем залпового огня Центральный и Корабельный районы Херсона. Получили повреждения 26 многоквартирных и три частных дома, больница, административное здание, церковь, магазин, офисное помещение, четыре автомобиля.

В Корабельном районе ранения получил 16-летний парень. У него диагностировали минно-взрывную травму, контузию, острую реакцию на стресс. Также травмирована 63-летняя женщина, у нее – взрывная травма, контузия, огнестрельное ранение лица.

Также в Херсоне из артиллерии оккупанты били по микрорайону "Северный". Там повреждена инфраструктура вокзала, два автомобиля и ранена 25-летняя женщина: она получила взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица и шеи.

В результате прямого попадания снаряда в частный дом пострадали 17-летняя девушка и 51-летний мужчина. Несовершеннолетнюю доставили в больницу со взрывной травмой и огнестрельными ранениями ног. У мужчины диагностировали взрывную травму и острую реакцию на стресс. Получили повреждения больница и жилой дом.

Также накануне в Центральном районе Херсона ранения получили трое полицейских. Они прибыли на вызов из-за обнаружения на дереве неразорвавшегося FPV-дрона с боевой частью. В результате детонации боеприпаса правоохранители в возрасте 29, 31 и 38 лет получили контузии, жизни патрульных ничего не угрожает.

Из артиллерии военные РФ обстреляли Днепровский район. Повреждены три многоквартирных и три частных дома. Ранена 18-летняя девушка, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией .

Из-за сброса взрывчатки с БпЛА 42-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. В медицинское учреждение его доставили сотрудники полиции.

На местах российских атак работали все профильные службы, которые оказывали помощь пострадавшим, ликвидировали и документировали последствия обстрелов.

"За минувшие сутки полиция отреагировала на 536 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 25 производств по ст. 438 "Военные преступления" Уголовного кодекса Украины", – добавили в Нацполиции.

