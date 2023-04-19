"Оккупанты называют Крым неприступной крепостью, но это не так": как готовятся к контрнаступлению ВСУ

Уверенное заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова, что до конца весны украинские воины войдут в Крым, привело к новому витку паники среди оккупантов и коллаборантов. Все в ожидании контрнаступления ВСУ, которое, по мнению россиян, может стать "настоящим кошмаром". Сейчас на полуострове усиленно готовятся к "событиям".

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"Будет быстро"

Кирилл Буданов – одна из знаковых фигур в Силах обороны Украины. А уж то, как внимательно читают (и слушают) его интервью оккупанты, отдельная тема.

В интервью NV начальник Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил свой прогноз относительно того, что ВСУ скоро зайдут в Крым.

По его словам, деоккупация всех украинских территорий проводится постепенно, и в планы украинских защитников входит Крым. Но, конечно же, не раскрыл подробностей.

"У меня еще есть промежуток времени. У нас все идет по графику. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время. К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я это сейчас сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет. Будет быстро", – сказал Кирилл Буданов в новом интервью.

В России и на территории оккупированного полуострова его слова снова вызвали истерику. "А это говорит о том, что контрнаступление ВСУ воспринимают всерьез, боятся его и действительно опасаются потерять Крым. Оккупанты называют Крым неприступной крепостью, чтобы "сохранить лицо", но на самом деле это не так", – говорит собеседник OBOZREVATEL в разведке.

"Грохнут мост – всему конец"

Поставки российского вооружения, топлива и боеприпасов на территорию полуострова преимущественно идут по Керченскому (Крымскому) мосту. Плюс ко всему с полуострова снабжается группировка российских войск в Херсонской и Запорожской областях.

Вывести мост из строя, считают эксперты, задача сложная, но не невозможная. Например, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер уверен, что Украина вполне может нанести удар.

"Сейчас необходимо изолировать Крым от России. Это можно сделать, оборвав логистические связи, например, снова ударив по Крымскому мосту. Возможно, вывести из строя военную базу в Севастополе. Эти шаги крайне усложнят использование Крыма как военной площадки и изолируют его от российской поддержки. Я думаю, что этого можно достичь. Это Украина может сделать уже сейчас", – сказал Волкер в эфире национального телемарафона.

В России уверяли, что Керченский мост является "самым защищенным в мире", но это не помешало в октябре 2022 года подорвать грузовой автомобиль со взрывчаткой – в итоге ремонт моста занял больше четырех месяцев.

"Сейчас же россияне боятся, что украинцы прорвут эшелонированную противовоздушную оборону и будет удар по мосту. Убеждены, что для этого у нас есть все возможности", – говорит собеседник OBOZREVATEL в ВСУ.

По словам жителей оккупированного полуострова, удара по Керченскому мосту оккупанты действительно боятся. "Они говорят: грохнут мост – всему конец. Потому и отправили свои семьи в Россию, пока это еще возможно", – поделился житель Керчи.

Но безопасность моста – не единственная проблема оккупантов, хотя и очень серьезная. Полным ходом идет подготовка по всем фронтам – вплоть до высадки украинского десанта.

Перекапывается береговая линия, пляжи изрыты окопами, а на свежих спутниковых снимках Maxar из аннексированного Россией Крыма видны оборонительные укрепления и траншеи.

В украинской армии считают, что это поможет оккупантам только на время – причем больше психологически, для самоуспокоения. Потому что настоящих планов ВСУ они, конечно же, не знают. И это окажется "серьезным сюрпризом".