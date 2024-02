Оккупанты незначительно продвинулись на Запорожье, ВСУ удерживают позиции в Крынках: анализ боевых действий от ISW. Карта

Войска РФ за последние дни незначительно продвинулись в районе Работино на Запорожском направлении и подтвердили наступление возле Крынок на левобережье Херсонщины, где ВСУ удерживают свои позиции. Также оккупанты заявили о "захвате" села Победа под Марьинкой.

Российские блогеры рассказывали об "успехах" своих сил еще на некоторых участках передовой, но аналитики не нашли этому подтверждений. О том, что происходило на фронте 21 февраля, говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Купянское и Лиманское направления

Накануне позиционные бои продолжались на линини Купянск – Сватово – Кременная (возле Синьковки, Табаевки, Тернов, Торского и Белогоровки), однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Представитель пограничного отряда Украины "Стальная граница" Иван Шевцов заявил, что российские войска на линии Купянск – Лиман ведут наступление с использованием бронетехники, в том числе танков, БМП и БТР, из-за благоприятных погодных условий.

По его словам, в мощной группировке войск РФ находятся 40 000 оккупантов, но она не может продвигаться вперед. Конкретного участка, где сосредоточился враг, он не назвал.

При этом аналитики ISW отметили, что заявление Шевцова относительно согласуется с другими украинскими заявлениями, согласно которым по состоянию на 2 февраля на Купянском направлении было 40 000 российских военнослужащих, а на линии Купянск – Лиман в общей сложности собралось 57 000 захватчиков.

Бахмутское направление

21 февраля подтвержденных изменений линии фронта не произошло и под Бахмутом, где позиционные бои продолжались в районе Выемки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки.

Российский блогер заявил, что войска РФ продвинулись к Ивано-Дарьевки на Сиверском направлении, но ISW не увидел этому визуального подтверждения. Пропагандист также говорил, мол, российские войска изо всех сил пытаются захватить Ивановское, поскольку село окружено холмами на севере и северо-западе, а также открытой местностью на востоке и юге.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские силы концентрируют свои усилия на направлении Богдановка – Часов Яр вдоль трассы О0506 и через Богдановку – к северу и северо-востоку от Ивановского, а также вокруг Клещиевки в обход высот к северу и северо-западу от населенного пункта.

Авдеевское направление

Отмечается, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Авдеевки и, вероятно, завершили операции по "зачистке" города. В частности, оккупанты слегка прошли вперед на восточной окраине Ласточкино. Позиционные бои продолжались там и в районе Степового, Северного, Первомайского и Невельского.

По заявлению пропагандистов, оккупанты пытаются построить и стабилизировать новую линию обороны на Авдеевском направлении.

Марьинское направление

"Не позднее 21 февраля войска РФ захватили Победу – небольшой поселок к юго-западу от Донецка. На геопривязанных кадрах видно, как российские военные поднимают флаг на разрушенном здании в западной части Победы. Российские и некоторые украинские источники утверждают, что ВСУ покинули Победу 20 февраля", – говорится в сводке ISW.

Отмечается, что российский 225-й гвардейский мотострелковый полк "захватил населенный пункт после того, как вытеснил украинские войска с их позиций". Российские блогеры ныне утверждают, что ВСУ отошли на позиции на холмах к западу от Победы, а захватчики "могут принять решение атаковать их в направлении Константиновки или Георгиевки" по трассе Н-15.

По словам аналитиков, при "захвате" Победы оккупанты перерезали трассу О0532, идущую от недавно захваченной Марьинки (непосредственно к западу от Донецка) через Победу в сторону Константиновки, куда они могут попытаться продвинуться по этой трассе.

Некоторые пропагандисты теперь утверждают, что благодаря "взятию" Победы войска РФ смогут проводить наступательные операции на Угледарском направлении или перехватывать украинские логистические пути, ведущие к Угледару.

"Украинские официальные лица пока не комментируют сообщения о захвате Победы российскими войсками", – подчеркнули в ISW, хотя изменения на этом участке фронта уже зафиксированы на кате DeepState.

Накануне оккупанты также продвигались к южной окраине Красногоровки, но эксперты пока не обнаружили этому доказательств. На сегодня позиционные бои продолжаются в вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

Запорожское направление

21 февраля в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей позиционные бои продолжались возле Пречистовки, Золотой Нивы и Новозлатополя. Оккупанты заявляли о продвижении возле Новодонецка, но этому нет доказательств.

Вместе с тем, говорят в ISW, войска РФ "добились подтвержденных успехов" в западной части Запорожской области. Аналитики ссылаются на кадры с геопривязкой, где якобы видно, как захватчики прошли вперед в западной части Работино, а также к западу от Вербового.

Российский блогер, ссылаясь на неназванных украинских аналитиков, заявил, что оккупанты продвинулись на 2,02 км в ширину и на 650 м в глубину возле Новопрокоповки, но ISW не увидел этому визуального подтверждения.

Позиционные бои продолжались в районе Вербового, Работино и Малой Токмачки. Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские войска на Ориховском направлении пытаются двигаться небольшими пехотными группами и на скоростных вездеходах, но их атаки безуспешны.

Херсонское направление

По данным ISW, оккупанты подтвердили наступление в Крынках на левом берегу Херсонской области, поскольку российские блогеры продолжают отрицать недавнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о полном контроле над селом.

"На кадрах с геопривязкой, опубликованных 20 февраля, видно, что оккупанты продвинулись в Крынках. Российские источники в основном утверждали, что украинские силы сохраняют позиции в селе и россияне еще не полностью контролируют его", – указал ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в течение 21 февраля на украинском фронте произошло 64 боевых столкновения. Войска РФ предприняли попытку наступления на Харьковщине и штурмовали позиции Сил обороны на левобережье Херсонщины.

