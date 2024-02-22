Оккупанты предприняли попытку наступления на Харьковщине и штурмовали позиции ВСУ на левобережье Херсонщины – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает наступать на разных участках фронта и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашей страны. Войска РФ наносят ракетные и авиационные удары, а также производят обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по мирным жителям.

В течение суток на фронте произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 105 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 21 февраля.

Вследствие российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры. В ночь на 22 февраля российские оккупанты атаковали Украину, применив 10 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 8 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационным ударом были Милово, Ольховатка, Григоровка, Колодязное, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области; Макеевка, Белогоровка Луганской области; Лиман, Свято-Покровское, Северск, Нью-Йорк, Белая Гора, Дилиевка, Новопокровское, Новобахмутовка, Желанное, Степное, Семеновка, Новоселовка Первая, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Красногоровка, Екатериновка, Антоновка, Парасковеевка, Константиновка, Константиновка, области; Роботино, Новоандреевка, Орехов Запорожской области; Крынки и Чернобаевка Херсонской области. Под вражеский артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях, оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 3 попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 6 раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 2 атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Клищиевка и Майорск Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы в Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника западнее Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки, противник предпринял 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Также силами и средствами Воздушных сил ВСУ уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и три разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам ГСМ, 3 пунктам управления, 8 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника.

Напомним, силы противовоздушной обороны вечером в ночь на 22 февраля уничтожили в украинском небе восемь дронов-камикадзе типа Shahed. Враг в целом применил для ударов 10 таких беспилотников.

Ранее сообшалось, что в начале января 2024 года Иран предоставил России сотни баллистических ракет малой дальности. Продажи оружия Москве являются частью усилий Тегерана по получению доходов для поддержки своей ухудшающейся экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, на сегодня Россия покупает ракеты и другое вооружение также в Северной Кореи, а затем использует их для обстрелов Украины. За это ЕС предложил ввести ограничения против КНДР, хотя аналитики уже предполагают, что санкции будут символическими и вряд ли остановят поставки оружия.

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