Оккупанты ночью атаковали Кривой Рог, произошел пожар: Зеленский заявил о системном терроре против энергетики

В ночь на 17 октября россияне атаковали Кривой Рог. Оккупанты попали по территории промышленного предприятия, там вспыхнул пожар.

Повреждена энергетическая инфраструктура, без света остались десятки населенных пунктов Криворожского района. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский и начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Что известно

Сообщения о массированной атаке на Кривой Рог появились еще ночью.

По словам президента, враг запустил дроны и ракеты, били оккупанты по гражданской инфраструктуре города.

"Для России никаких изменений: она и сейчас терроризирует жизнь в Украине. Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу – по гражданской инфраструктуре. Еще десятки ударных дронов были в небе. Зафиксированы также и ракеты. Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней – именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики", – написал Зеленский.

Утром начальник Криворожской РВА уточнил: по Кривому Рогу захватчики били ударными дронами. Попали по одному из предприятий.

"На территории промышленного предприятия произошло возгорание. Повреждена энергетическая инфраструктура", – отметил Ситниченко.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что над Днепропетровщиной и в частности над Криворожским районом ночью силы ПВО сбили 22 дрона, те же, которые обезвредить не удалось, ударили по объектам инфраструктуры.

"В результате более 10 попаданий на объектах возникли пожары. На место были направлены все оперативные службы, пожары были ликвидированы на всех локациях. Самое главное, слава Богу – без потерь. Другие последствия вражеской атаки уточняются, идут обходы территории", – написал он.

По словам Вилкула, после атаки обесточен населенный пункт Авангард, а также микрорайоны Верабово и Мировское. По району без света остались 22 населенных пункта.

"Энергетики делают все возможное для восстановления. Троллейбус на Мировское из-за обесточивания линий временно не ходит – но на линию для замены направлен автобус. В целом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в городе работают", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в Воздушных силах ВСУ рассказали об особенностях ночной атаки РФ на Украину в ночь на 16 октября. Оккупанты нацелились на энергетическую инфраструктуру. В частности, били по газораспределительным и газодобывающим объектам.

Впрочем, эта тактика для врага не нова, Украина с ней сталкивается в осенне-зимний период уже не первый год.

