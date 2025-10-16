'Основной акцент – на энергетику': Игнат рассказал об особенностях ночной атаки РФ на Украину

Очередная массированная комбинированная воздушная атака по Украине, которая состоялась 16 октября, была нацелена на энергетическую структуру страны. В частности, российские захватчики выбрали себе целью газораспределительную и газодобывающую инфраструктуры Украины.

Об этом в эфире украинского вещателя рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что тактика врага не нова, Украина с ней сталкивалась в последние осенне-зимние периоды.

Куда целился враг

По словам Игната, в эти сутки под ударами оказались Полтавщина и Харьковщина, а также объекты газовой сферы на западе Украины.

"Основной акцент удара – на нашу энергетику, на этот раз это газовая сфера. Видим, что по газодобывающим местам были нанесены удары, также по распределительным станциям. Враг в очередной раз показал свои намерения – лишить нас в осенне-зимний период энергетики, тепла в домах", – отметил он.

Чем атаковал враг

"Сегодня особенность атаки была в том, что кроме 320 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, было применено 37 ракет. Прежде всего это баллистические ракеты, то есть 28 ракет, которые атакуют по баллистической траектории. Это были два "Кинжала" и 26 "Искандеров-М", – уточнил военный.

Представитель ВС ВСУ отметил, что эти ракеты могут сбивать только системы, которые способны противодействовать именно баллистике, в частности – это системы Patriot. Однако "вопрос их количества и наличия остается открытым", сказал Игнат.

Как работает Patriot

Представитель Воздушных сил объяснил, что имеющихся в Украине таких систем не хватает, потому что на защиту одного большого города нужно несколько таких батарей.

"Одна батарея Patriot работает по баллистике в радиусе около 25 км. То есть, чтобы перекрывать собственно воздух большого города или объектов, которые в нем расположены, нужно несколько батарей. Это нужно для того, чтобы избежать попадания с разных направлений. Потому что Patriot, как знаете, технически создан так, что он "смотрит" под определенным углом", – рассказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 16 октября запускала по Украине БПЛА с разных направлений: Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск и др. Около 200 из них были ударные "Шахеды". Также россияне запустили две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и 26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 с ВОТ АР Крым; Курской, Воронежской и Ростовской областей. Все детали этой атаки смотрите здесь.

