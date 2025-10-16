Оккупанты атаковали Украину 320 БПЛА и десятками ракет: силы ПВО сбили 288 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 16 октября и под утро снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили сотни дронов-камикадзе типа Shahed и почти четыре десятка ракет.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 288 БПЛА и ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 320 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, около 200 из них – "Шахеды".

Также россияне запустили две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Рязанской области, 26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ВОТ АР Крым; Курская, Воронежская обл.); две крылатые ракеты Искандер-К (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская область); 7 управляемых авиационных ракет Х-59.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 288 воздушных целей:

– 283 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

– 5 управляемых авиационных ракет Х-59.

Кроме того, по состоянию на 10:00, 18 вражеских ракет локационно потеряны, информация уточняется. Зафиксированы прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях. Основное направление удара – Полтавщина и Харьковщина.

Последствия российских ударов

Начальник Полтавской областной военной администрации Юрий Когут сообщил, что ночью враг нанес комбинированный ракетный удар по территории Полтавской области. Под атакой была энергетическая инфраструктура.

В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности, обошлось без пострадавших. Из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

В Черкасской области в ночь на 16 октября фиксировали пролет двух российских БПЛА. Все беспилотники были обезврежены силами и средствами ПВО. По предварительным данным, обошлось без последствий для инфраструктуры. Обследование территории продолжается.

