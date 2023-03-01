Оккупанты ночью атаковали Украину дронами, силы ПВО сбили четыре вражеских БПЛА

В ночь на 1 марта страна-агрессор предприняла очередную попытку атаковать объекты в Украине ударными дронами иранского производства типа Shahed ("Герань"). Защитники украинского неба сбили четыре вражеские "птички".

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Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Известно, что несколько российских БПЛА силы ПВО обезвредили в небе над Полтавщиной.

Отмечается, что оккупанты атаковали Украину с северного направления беспилотниками типа Shahed. В целом были выпущены четыре дрона-камикадзе.

"Все четыре БПЛА уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Вместе – к победе!" – сообщили в командовании ВС ВСУ.

Напомним: с вечера вторника, 28 февраля, воздушная тревога была объявлена на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Черкасщине и Полтавщине.

В ночь на среду раздались взрывы в Кременчуге Полтавской области. Местные власти подтвердили работу ПВО – в небе над регионом было сбито несколько вражеских дронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дроновой атаки РФ с 26 на 27 февраля защитники Украины сбили 11 из 14 дронов-камикадзе, в том числе девять "Шахедов" обезвредили вокруг Киева. В то же время в Хмельницком произошел прилет – удары вражеских БПЛА унесли жизни двух спасателей.

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